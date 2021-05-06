В Николаеве 28-летняя многодетная мать тайно родила ребенка дома и два дня прятала его тело. Сейчас ее подозревают в убийстве новорожденного.
Читайте такжеВрачи рассказали о состоянии новорожденного, найденного возле путей в КаменскомОб этом говорится в сюжете ТСН.
О произошедшем в полицию сообщили соседи. Роженица призналась, что хотела выбросить младенца на помойку.
Отмечается, что мертвая новорожденная девочка лежала в тазу, прикрытая кучей грязного белья.
Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу с бельем.
«Был живой на момент рождения. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть был задушен», — сообщает начальник отделения полиции Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.
Роженицу задержали. Она вместе с 30-летним мужем приехала из Херсона несколько лет назад.
Сообщается, что она была в декрете, а он ездил на заработки. Утверждает, что о том, что жена в очередной раз беременна, не знал. И как и рожала, якобы не слышал.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Днепре семейная пара, которая 7 лет живет на улице, ждет ребенка
- Заморозила младенца: всплыли жуткие подробности трагедии на Ривненщине
- Не успела назвать сына: в Черкассах умерла 34-летняя роженица
- На Закарпатье после кесарева сечения умерла 29-летняя роженица с COVID-19
- Выбросила младенца в туалет на Харьковщине: многодетной матери сообщили о подозрении (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram