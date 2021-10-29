Лицам, которые подделали сертификаты, после расследований могут объявить подозрения, а потом их дела передадут в суды. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко объяснил, кто имеет право проверять сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 он отметил, что проверку могут осуществлять многие службы.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и напрямую проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - сказал Клименко.

Также, по его словам, выборочно проверять могут и сами полицейские. На вопрос, имеют ли право водители общественного транспорта проверять сертификаты, чиновник ответил, что они "должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты, и на борту автобуса (пассажиры) должны находиться именно с этими документами".

Глава Нацполиции уточнил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.

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По данным Клименко, на сегодня уже открыто 870 уголовных производств, и 92% этих производств касаются подделки документов, еще речь идет о мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в электронные и компьютерные сети, а также служебные подделки.

Он сказал, что лицам, которые подделали сертификаты, после расследований могут объявить подозрения, а потом их дела передадут в суды. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Также Клименко сказал, что поддельные сертификаты могут продавать в туристических агентствах.

По его словам, 4 тысячи сотрудников полиции имеют программное обеспечение на планшетах для проверки QR-кодов каждого сертификата.

Усиление карантина в Киеве

28 октября министр Кабинета Министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС объявил, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева. "Красный" уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий", - отметил он.

Согласно документу, с 00:00 1 ноября в Киеве до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом, в том числе, метрополитеном (кроме лиц до 18 лет) без:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

Также запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом - трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси - в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Автор: Виталий Саенко