В документе указаны ограничения, предусмотренные "красным" уровнем эпидемической опасности.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) опубликовала документ о переходе Киева в "красную" зону с 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Отмечается, что в Киеве с 00:00 1 ноября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управлению Патрульной полиции в г. Киеве Департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины, коммунальные предприятия "Муниципальная охрана" и "Киевпасстранс".

Киев переходит в "красную" зону карантина: ограничения

Читайте такжеЛьвов усиливает карантин: как будет ездить транспорт и куда не пустят без COVID-сертификатовПеречень дополнительных ограничений, которые начнут действовать с этого времени, утвержден протоколом №68 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как будет работать общественный транспорт

Согласно документу, с 00:00 1 ноября в Киеве до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом, в том числе, метрополитеном (кроме лиц до 18 лет), без:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

Также запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом - трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси - в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Как будут работать школы и детские сады

Согласно протоколу, учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим.

Детские сады могут работать при условии, если все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Как будут работать ТРЦ и других учреждения

Кроме того, запрещено посещение ТРЦ людьми, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих вышеупомянутые COVID-документы.

Также запрещено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия соответствующих COVID-документов); прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении).

Массовые мероприятия - под запретом

Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при наличии у посетителей и работников заведений соответствующих COVID-документов); проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Что еще запрещено: список

Также с 1 ноября в столице запрещено:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении).

Киев в "красной" зоне: подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС объявил, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева. "Красный" уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий", - отметил он.

Автор: Таня Поляковская