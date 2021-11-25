Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах.

Для укрепления границы с Беларусью в рамках совместной специальной пограничной операции "Полесье" наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

24 ноября первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин и заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян проинспектировали ход укрепления северной границы страны в Киевской области, неподалеку от города Чернобыль, ведь на Чернобыльскую зону отчуждения приходится 34 км общего с Беларусью государственной границы.

Согласно сообщению, в МВД организовали работу координационных штабов, объединили их работу на центральном и областных уровнях. А на районном – создали координационные группы управления – все, чтобы руководить спецоперацией было проще и эффективнее, а обмен информацией происходил мгновенно.

"Мы контролируем основные пути, которые ведут к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов, будут проводиться предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим!"- заверил Енин.

Замминистра также сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление - 8 500 военнослужащих, о которых ранее упоминал Денис Монастырский. Подразделения МВД применяют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения. Также сегодня начались тактические учения. Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах.

Глава Нацполиции Игорь Клименко напомнил, что бойцы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции начали комплекс мероприятий, направленных на слаженность сил для охраны общественного порядка в приграничных с Республикой Беларусь городах и районах.

Ситуация на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Кабмин выделил 175 млн грн для усиления охранных мероприятий на границе с Беларусью.

Согласно принятому решению, Государственной пограничной службе выделяется 66,9 млн, а в Национальной гвардии - 108 млн грн.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией.

Автор: Лариса Бекета