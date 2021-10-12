На рассмотрение Верховной Рады готовится соответствующий законопроект.

Вскоре в парламент подадут проект закона, который будет позволять двойное гражданство в Украине.

Об этом заявил "Радио Свобода" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. При этом чиновник уточнил, что сейчас проект документа изучают специалисты Министерства юстиции.

"По поручению президента, мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", - анонсировал он.

По словам замминистра, важно найти правильный баланс, который позволит украинцам не отказываться от другого гражданства, если речь идет о странах ЕС или НАТО. Также речь будет идти о приобретении гражданства Украины.

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Говоря о сроках появления законопроекта, Енин уточнил, что такой документ можно будет увидеть менее чем за год.

Двойное гражданство в Украине: что известно

26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кабинету министров Украины поручено разработать законопроект о двойном гражданстве.

Данилов напомнил, что РФ использовала инструмент двойного гражданства против Украины: "когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации".

Также Данилов рассказал, кому должны запретить двойное гражданство в Украине. В частности, это чиновники, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти.

4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО что касается противодействия угрозам в сфере гражданства.

Автор: Юрий Годован