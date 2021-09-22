При этом он отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все сложности с введением двойного гражданства в Украине будут решены.

Как сообщает Офис президента, в рамках рабочего визита в США глава государства встретился с украинской общиной в Нью-Йорке и вручил государственные награды.

В частности, президент предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом.

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В то же время Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств. Поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно и без спешки рассмотреть его и предусмотреть все сложные моменты.

"Это сложный вопрос, но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены", – сказал президент.

Глава государства также отметил важность восстановления уважения к Украине и украинской истории.

Он отметил, что в Украине идет восстановление исторических памятников и акцентировал внимание на важности возвращения мира в Украину.

"Здесь нужны все силы и давление зарубежных представителей: посольств, лидеров разных государств, лидеров церквей – всех, кто чувствует, что может что-то сделать для восстановления мира. Поэтому каждый из вас должен делать максимально все, чтобы восстановить мир в нашем государстве", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский выступает за двойное гражданство, при этом подчеркивает, что подход к каждой стране должен быть отдельным.

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Автор: Виталий Саенко