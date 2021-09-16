В понедельник вступают в силу новые карантинные правила.

В Министерстве образования и науки напомнили, что в Украине изменили карантинные ограничения. Новые правила ступят в силу 20 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинцам напомнили, что в "желтой" зоне могут работать учебные заведения, где от COVID-19 привилось 80% персонала.

"В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия минимум у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МОН опровергли информацию о введении "дистанционки", а в Минздраве объяснили условия перехода на онлайн-образованиеВ то же время в "красной" зоне могут работать учебные заведение при условии вакцинации 100% персонала.

Обучение в школах и карантин в Украине

Согласно новым правилам, в случае усиления карантина работа учебных заведений будет зависеть от количества вакцинированных сотрудников.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, дистанционное обучение в школах Украины может быть введено в тех областях, которые относятся к "красной", "оранжевой" или "желтой" зонам карантина. При этом в случае выхода области из "зеленой" зоны учебные заведения смогут продолжать работать, если будет вакцинировано не менее 80% работников.

По словам замминистра, главного санитарного врача Игоря Кузина, родителям следует поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения, показывать собственный пример.

13 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина перейдет в "желтую" зону эпидемиологической опасности уже в ближайшее время.

Автор: Анастасия Горбачева