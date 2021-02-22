С 24 февраля Украина вернется к модели адаптивного карантина.

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для заведений общего среднего образования для работы во время адаптивного карантина с 24 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что с 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности, согласно которому, в частности, запрещается: посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса), в присутствии зрителей (посетителей) проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале", - пояснили в Минобразования.

В то же время, как сообщается, в случае установления на территории региона "красного" уровня запрещается посещать учебные заведения, независимо от формы собственности, его соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4-х классов заведений общего среднего образования.

МОН рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

"В случае организации дистанционного обучения, учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками. Кроме того, должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы. Заведение образования должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также, при необходимости, оказывать им поддержку в образовательном процессе. Для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся - телефонную, почтовую связь и т.п.", - отметили в МОН.

Карантин в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля Украина вернется к модели адаптивного карантина.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно принятому решению, будет продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлены в целом в стране или на территории регионов «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко