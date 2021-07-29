Соответствующая работа ведется для того, чтобы во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Киеве начали подготовку к возможному локдауну и проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые потребуют спецпропуски на проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"Что касается пропусков по городу Киеву, Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке", - пояснил министр.

То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, чтобы во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".

Читайте также"Дельта" в 2,6 раза опасней других штаммов COVID-19 - КузинКак ранее сообщал УНИАН, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что осенью Украина может вернуться в локдаун из-за новой вспышки коронавируса, однако ведомство пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

Глава Минздрава уточнил, что люди старшего и пожилого возраста как наиболее уязвимая группа чаще всего инфицировались коронавирусом и имели негативные последствия для здоровья.

Автор: Леся Лещенко