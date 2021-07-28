Предприятия просят подать списки людей, которые будут нуждаться в пропусках.

В Киеве начали подготовку к возможному локдауну - проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые будут нуждаться в спецпропусках на проезд в общественном транспорте.

Сайт "Страна" опубликовал письмо, подписанное замглавы Голосеевской РГА Олегом Калугиным, которое разослали предпринимателям района. В тексте документа их просят до 3 августа подать соответствующие списки. Подобные письма были разосланы на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности критической инфраструктуры города.

16 июля Киевский городской штаб по ликвидации последствий ЧС, связанной с коронавирусом, поручил направить соответствующие обращения на все предприятия города. Списки составляют на случай усиления карантинных ограничений.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что осенью Украина может вернуться к локдауну из-за новой вспышки коронавируса, однако ведомство пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

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Автор: Юрий Годован