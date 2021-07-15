По словам главы Минздрава, действующие на сегодня ограничения соответствуют эпидемиологической ситуации в стране.

Осенью Украина может вернуться к локдауну из-за новой вспышки коронавируса, однако Минздрав пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что действующие на сегодня ограничения соответствуют эпидемиологической ситуации в стране.

"Постановление о карантине у нас действует. И в случае, если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в желтый, оранжевый или в красный уровень эпидемической опасности. Адаптивный карантин, который был нами разработан уже для весеннего периода, действенный и эффективный, поэтому мы будем его соблюдать, если будет рост случаев", - сказал Ляшко.

Министр призвал людей старше 60 лет делать прививки. "Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что именно люди старшего и пожилого возраста как наиболее уязвимая группа чаще всего инфицировались коронавирусом и имели негативные последствия для здоровья.

"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - добавил Ляшко.

По его словам, стратегически готовиться к таким вспышкам, которые были в октябре 2020-го и в марте 2021 года - это довольно длительный процесс.

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"Сейчас у нас совсем другая система кислородоснабжения в Украине. Дополнительно мы предоставили субвенцию в размере 700 млн гривень для того, чтобы закупили кислородные концентраторы для обменного фонда. Сегодня на местах за выделенную субвенцию закупили эти концентраторы", - рассказал министр.

Также Ляшко отметил, что сейчас ведется работа по пересмотру систем кислородоснабжения.

"Опыт показал, что лучше брать меньшие емкости, потому что кислород имеет свойство испаряться из них, но количество таких емкостей должно быть больше", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: что известно

За сутки 14 июля в Украине выявили 623 новых случая COVID-19. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников. Было госпитализировано 387 человек; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 589 человек.

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже зафиксировали два случая коронавируса штамма "Дельта" - у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из России. Их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

13 июля, стало известно, что штамм "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья, которые недавно вернулись из РФ. Сегодня утром официально подтвердили штамм "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

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Автор: Александр Топчий