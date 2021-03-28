Ирпенскую тюрьму, где Малюська создал свой, по его же словам, "выдающийся шедевр искусства", выставлено на продажу за более чем 110 миллионов гривень.

Министр юстиции Украины Денис Малюська создал граффити на стене Ирпенского исправительного центра №132.

Таким образом глава Минюста решил привлечь внимание потенциальных покупателей выставленной на аукцион тюрьмы.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме восьми гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал Малюська на своей странице в Facebook.

На сайте Фонда госимущества отмечается, что тюрьма стоит 110 млн 105 тыс. 794 грн. До конца аукциона осталось 18 дней.

По словам чиновника, он решил повторить недавнее граффити "Create Escape" популярного уличного художника Бэнкси, которое тот создал на здании закрытой Редингской тюрьмы на юге Великобритании.

В своей работе Бэнкси изобразил заключенного, спускающегося по веревке, сделанной из простыней. Один конец перекинут через кирпичную стену, а к другому привязана пишущая машинка. Простыни покрыты полосками строк.

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При этом в 2019 году Редингскую тюрьму также пытались продать. Однако сделать это не удалось.

Министр Малюська опубликовал видео создания своего граффити и отметил, что он "далеко не Бэнкси", а в последний раз рисовал еще в школе.

Продажа тюрем в Украине

В августе 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о начале продаж в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут ликвидированы.

При этом министр отмечал, что продажа тюрем не означает, что осужденных будут отпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

30 декабря 2020 года Малюська заявил о том, что в Украине в 2021 году планируют провести приватизацию по меньшей мере четырех тюрем.

В феврале обещанная Малюськой "большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона: за 220 млн грн на продажу выставили исправительный центр в поселке Коцюбинское в 2 км от Киева.

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Автор: Катерина Комолова