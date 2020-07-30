Уже этим летом: в Минюсте анонсировали распродажу тюрем

В Минюсте планируют осуществлять продажу на открытых электронных аукционах через систему «Prozorro-Продажи».

В Украине предполагается дополнительное закрытия восьми тюрем, а уже этим летом планируют запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська изданию Mind, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, на сегодняшний день разработан большой инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов. На данный момент предусмотрено дополнительное закрытие восьми тюрем.

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«Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу», - сказал министр.

Решение о консервации принято в отношении таких государственных учреждений «Ковельска воспитательная колония», «Устиновский исправительный центр (№37)», «Ширяевский исправительный центр (№111)», «Игренский исправительный центр (№133)», «Черноморская исправительная колония (№74)», «Желтоводский исправительная колония (№26)», «Черкасская исправительная колония (№62)» и «Дергачевская исправительная колония (№109)».

Министр добавил, что этот список еще будет дополняться.

Кроме того, планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему «Prozorro-Продажи».

«После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями», - отметил глава Минюста.

По его словам, одновременно идет подготовка к переносу киевского СИЗО в Бориспольский район: готовится тендер на разработку проектно-сметной документации, а затем - тендер на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.

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