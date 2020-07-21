Минюст инициирует введение компенсаций жертвам преступлений: Малюська раскрыл детали

Фонд для выплаты компенсаций будет наполняться с помощью самих заключенных, отмечает Малюська.

Министерство юстиции инициировало законопроект, согласно которому пострадавшим от насильственного преступления предусмотрена компенсация от государства.

Подробнее о документе, а также кто и как сможет получить компенсации в эфире "Сниданка с 1+1" рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает ТСН.

Выплату уже согласовали с Министерством финансов. Кабмин согласовал документ. Компенсации смогут получить люди, которые имеют тяжелые телесные повреждения, причиненные преступлением, жертвы половых преступлений, родственники и члены семей тех, кто умер (речь идет об убийстве), а также несовершеннолетние дети, которым нанесено психологическое или физическое насилие.

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По словам министра, в законе установлена небольшая гарантированная сумма, которая будет выплачиваться в любом случае потерпевшим автоматически, – это более 900 гривень. "Это только гарантированный законом минимум. Реальные размеры возмещения установит Кабмин. Кроме того, сумма будет зависеть от наполнения фонда", - пояснил Малюська.

Средства будут выдавать в центрах правовой помощи. "Полиция должна зарегистрировать факт преступления. Ключевой документ – это извлечение из ЕРДР, что есть такое уголовное производство и является ли человек жертвой, документы, которые подтверждают расходы (лечение, похороны, потеря заработка и т. п), а также паспорт и код. На этом основании будут возмещать выплаты", – рассказал глава Министерства юстиции.

На вопрос, почему деньги должно компенсировать государство, а не преступник, министр ответил: "Возьмем за пример изнасилования, легкие телесные повреждения. Пострадавший человек сейчас должен ожидать, что преступник компенсирует вред, но это произойдет через год. Представьте, моральное состояние. Ведь, например, проводить лечение нужно уже, а не через год. Здесь должно вмешаться государство – это правильная практика. Государство платит хоть не большую, но какую-то сумму компенсации первой. Человек получает эти средства на покрытие медицинских или любых других выплат, связанных с вредом. Потом государство обращается с регрессом с требованиями к преступнику, чтобы он компенсировал эти расходы".

Фонд для выплаты компенсаций будет наполняться с помощью самих заключенных, отмечает Малюська. "Мы меняем систему уголовных наказаний, чтобы сделать стимулы, чтобы преступники работали, платить штрафы и компенсации. То есть перевернуть систему: государство не охраняет, кормит и заботится о преступниках в тюрьме, а наоборот. Каждый заключенный, независимо от совершенного преступления, он, во-первых, будет уплачивать специальный сбор на наполнение фонда для выплат пострадавшим, во-вторых, на регрессы. В-третьих, все средства, которые поступят от штрафов и исправительных работ других преступников как санкция, также будут наполнять этот фонд", - пояснил министр юстиции.

Малюська рассчитывает, что закон вступит в силу уже со следующего года: "Компенсации будут получать все жертвы, начиная с 2021 года. Выплаты за преступления прошлых лет осуществлять не будут".

Как сообщал УНИАН, ранее в Минюсте рассказали, на что потратили деньги за "аренду" платных камер СИЗО.

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