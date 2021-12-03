Среди приоритетов в государственном оборонном заказе будет ракетная программа и развитие флота.

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что по состоянию на 1 декабря государственный оборонный заказ текущего года профинансирован на 85%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается выполнения плана оборонных закупок, то по состоянию на 1 декабря Государственным казначейством учтено обязательств по государственному оборонному заказу на 19,5 млрд грн, а запланировано 23,1, что составляет почти 85% от плана. До конца года еще есть четыре банковские недели, и мы принимаем все меры, чтобы использовать все средства по назначению", - сказал министр.

Также Резников добавил, что среди приоритетов в государственном оборонном заказе будет ракетная программа и развитие флота. "Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове", - отметил он.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 2035 году планируется реализация обширной программы строительства военно-морского флота в три этапа. Будет создана инфраструктура для строительства флота и военно-морских баз. Военно-морская база в Бердянске – первый этап строительства именно такого большого флота.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны рассказали о ходе строительства базы Военно-морских сил в Бердянске.

Автор: Дмитрий Хилюк