Министр отметил, что началась постепенная демилитаризация должностей в министерстве - военные будут сконцентрированы в Генштабе.

Министерство обороны в ближайшее время будет реформировано.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в парламенте во время часа вопросов к правительству.

Он отметил, что необходимо провести реализацию военной реформы для преобразования Минобороны в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, а также осуществляет военно-политическое и административное управление Вооруженными силами Украины и обеспечит гражданско-демократический контроль.

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"В ближайшее время я планирую утверждение новой структуры министерства", - подчеркнул Резников.

По его словам, будут отражены главные направления - стратегия управления финансовыми ресурсами, обеспечение и логистика, вооружение, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала, международное сотрудничество и коммуникация.

Резников отметил: "Уже началась постепенная демилитаризация должностей в министерстве - военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе".

Он сообщил, что до конца года запланировано создание 5 межструктурных комитетов, которые позволят повысить эффективность принятия решений - это имплементация принципов НАТО на основе рекомендаций наших стратегических советников.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Надя Пришляк