Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что создание военно-морской базы "Восток" необходимо ускорить.

В Министерстве обороны рассказали о ходе строительства базы военно-морских сил в Бердянске.

Сегодня в Бердянске министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты, сообщает Управление печати и информации Министерства обороны Украины.

Во время ознакомления с ходом работ Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. Кроме обострения рисков безопасности, по словам министра обороны, это уже создало системные угрозы для судоходства.

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Он подчеркнул, что создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-морских сил в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одним из заданий военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - добавил Резников.

Во время доклада министру и главнокомандующему командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок в 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

Также здесь будут дислоцироваться радиотехническое подразделение и подразделение по борьбе с противодиверсионными средствами, силы обеспечения. В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где строится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих.

По словам Резникова, развитие военно-морских возможностей, в частности, путем усиления боевых возможностей Военно-морских сил, является важной задачей высшего военно-политического руководства. Речь идет об усилении флота новыми кораблями и катерами, которые будут выполнять задания по защите национальных интересов Украины не только в ближней морской зоне, но и в будущем в исключительной морской экономической зоне.

"Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в том числе с нашим стратегическим союзником – США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задания в составе национального флота. Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море, Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". Я лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", – заявил министр обороны.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 2035 году планируется реализация обширной программы строительства военно-морского флота в три этапа. Будет создана инфраструктура для строительства флота и военно-морских баз. Военно-морская база в Бердянске – первый этап строительства именно такого большого флота.

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Автор: Виктория Токарева