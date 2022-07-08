Например, их можно перенести в соляные шахты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса необходимо размещать под землей. Таким местом могут стать соляные шахты. Причина кроется в угрозе разрушения предприятий ракетными ударами РФ.

Об этом он сказал на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine.

"Я думаю, бизнес должен смотреть прогрессивнее, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, на наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту – от грунтового, базальтового слоя или чего-то такого", – предложил министр.

Резников привел в пример Израиль, который живет под постоянной угрозой ракетных обстрелов и имеет множество производств. Глава Минобороны подчеркнул, что Украине следует параллельно развивать системы ПВО/ПРО или закупать их у партнеров.

По его словам, "у нас и сегодня уже есть защита нашего неба". Так, вражеские самолеты боятся летать над Украиной – боятся, что их собьют, и потому бьют ракетами из РФ и Беларуси.

По мнению Резникова, стоит ожидать бум по строительству бомбоубежищ.

"Так, как было раньше, больше не будет, это нужно понять", – подытожил он.

Напомним, ранее Резников назвал количество мобилизованных в Украине.

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