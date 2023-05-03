Проект закона поддержали более 280 народных избранников.

Верховная Рада Украины приняла закон (регистрационный номер 8273), которым предусмотрено незанесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из него отдельных объектов культурного наследия, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики.

За это решение проголосовало 285 народных депутатов. Министерство культуры и информационной политики, которое разрабатывало законопроект, отмечает, что законопроект 8273 "успел получить неофициальное название - "антипушкин".

По закону, не будут считаться культурным наследием такие достопримечательности:

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посвящены лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

лицам, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней;

памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью Коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, с преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры);

которые являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики. Читайте также: Рада поддержала выход Украины еще из одного масштабного соглашения СНГ Зеленский прибыл в Финляндию: все детали визита (фото, видео)

Важные решения Рады - что сообщалось

2 мая стало известно, что парламент принял постановление о заявлении ВР "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении основ и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических" (№9101). Такое решение поддержал 281 нардеп.

Ранее - 21 апреля прошлого года - Рада приняла закон о десоветизации законодательства украинского государства.

Еще раньше - в мае 2015 года - стартовала декоммунизация, в рамках которой происходило освобождение от советской идеологии. Под запретом оказалась вся советская символика, началась волна сноса памятников и переименований.

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