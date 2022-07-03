Причиной стало применение термина "украинские сепаратисты" при описании ситуации в Лисичанске.

В Министерстве иностранных дел раскритиковали французское издание Agence France-Presse (AFP). При описании боев в Лисичанске портал использовал термин "украинские сепаратисты", что соответствует риторике кремлевской пропаганды.

AFP выложило на своем официальном аккаунте в Twitter публикацию с текстом: "Украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск". На этот пост ответил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он раскритиковал Agence France-Presse за использование терминологии пропаганды РФ.

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую интервентскую армию "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины, как внутренний конфликт — Кремль ликует. Что дальше — "украинские сепаратисты" запустят крылатые ракеты из Каспия?", — написал Николенко.

Agence France-Presse пока никак не отреагировало на публичную критику. Напомним, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска. Город находится в огне, так как его атакуют с невероятной жестокостью.

Ранее советник руководителя ОПУ Алексей Арестович заявлял, что враг не контролирует центр Лисичанска, однако ситуация в населенном пункте угрожающая. Как будут дальше развиваться события, станет ясно через день-два.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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