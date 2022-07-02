Он отметил, что окончательно все решится за день-два.

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Кремлевские рупоры показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

В вечерней сводке Генштаба не упоминали о городе, но несколько часов назад спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявлял, что вблизи города идут тяжелые бои. Город не окружен.

Во время вечернего эфира с Фейгиным Алексей Арестович опроверг информацию о захвате Лисичанска.

"Российская сторона в лице известного тик-токера (лидера Чечни Рамзана Кадырова - УНИАН) утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца... Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", - заявил Арестович.

Ранее в Американском институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

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