Оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются.

Россияне закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне. Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены дотла. Много и русских, и оружия, что они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются.

"Они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая во время обстрелов женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины.

Гайдай уточнил, что от осуществленных русской армией обстрелов пострадали Золотарівка и Білогорівка, вблизи которой было отбито вражеское наступление.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам удалось форсировать Северский Донец недалеко от Лисичанска. По его словам, российские военные находятся на южных окраинах города, где пытаются вести бои и попадают под обстрелы наших войск.

3 июля пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил, что под Лисичанском продолжают идти бои, но россиянам не удается окружить украинских военных.

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