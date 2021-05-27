Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
Он отметил, что сегодня обратился к Шмид с такой просьбой.
Министр отметил, что восстановление доверия на европейском континенте без прекращения российской агрессии, без деоккупации части Донбасса и Крыма невозможно. Он также напомнил, что сегодня ночью российские оккупационные войска ранили украинского бойца - это был выстрел снайпера.
Кулеба отметил, что Украина ценит деятельность ОБСЕ и, в частности, СММ ОБСЕ в Украине, которая наблюдает за безопасностью в зоне конфликта и фиксирует нарушения Минских соглашений.
«Напомню, что СММ является крупнейшей полевой операцией ОБСЕ, а ее мандат охватывает всю территорию Украины, включая АРК и город Севастополь. И сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму, увеличила количество своих усилий на Крымском направлении», - подчеркнул глава МИД Уrраины.
По его словам, необходимо, чтобы ОБСЕ уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые «подрывают базовые принципы и обязательства ОБСЕ». «Мы хорошо понимаем, что правило консенсуса, действующее в организации, часто связывает руки, но мы также понимаем, что искусство дипломатии и состоит в том, чтобы, даже когда твои руки связаны, все равно решительно защищать те принципы и идеалы, ради которых ОБСЕ и была создана», - отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина остается «преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта».
Он добавил, что очень важно, что Шмид посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе и один из контрольных пунктов въезда-выезда, где сможет ознакомиться с условиями деятельности СММ. Министр подытожил, что всегда готов к «доверительному взаимодействию с ОБСЕ».
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Оккупация Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
- После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
- В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
- Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
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