Согласно версии российского следствия, в качестве "экстремистского сообщества" выступила созданная украинцем группа в социальной сети, посвященная восстановлению суверенитета Украины в Крыму.

Городской суд Евпатории, подконтрольный России, приговорил к одному году лишения свободы гражданина Украины, которого обвинили в якобы «создании экстремистского сообщества».

Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского суда» оккупантов, передает Крым.Реалии.

«Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса России (создание экстремистского сообщества), осужден студент геолого-географического факультета одного из украинских вузов», – сказано в сообщении.

Согласно версии российского следствия, в качестве «экстремистского сообщества» выступила созданная украинцем группа в социальной сети, посвященная восстановлению суверенитета Украины в Крыму.

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«Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д. создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возвращения Республики Крым и г. Севастополя под юрисдикцию Украины, и активно вербовал ее членов среди жителей Крымского полуострова, призвал к совершению противоправных действий. При посещении в 2020 году Республики Крым Д. был обнаружен и задержан сотрудниками ФСБ, которые уже знали о его преступной деятельности», – утверждают в "суде".

Также в сообщении отмечают, что осужденный ими гражданин Украины якобы свою вину признал и заявил о «ложности своих убеждений».

«Гражданин Д. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом пояснил, что преступление совершил, поскольку попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации», – говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко