Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам.

В Мариуполе с 1 июля оккупационные власти начинают снос домов.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"С первого июля оккупационная власть начинает снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, готовящих к выселению. "Маневренный жилой фонд" - это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает - вас выселяют на улицу, вытаскивайте вещи и идите куда хотите", - заявил он.

По словам Андрющенко, то же касается ситуации с компенсацией за жилье и ремонтом.

"В районных администрациях оккупанты уже вслух говорят, что частный сектор восстанавливается сам. Относительно многоэтажек до сих пор звучат обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой "власти". Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш зданий. Сплачиваются подъездами, сдают по ломбардам ценные вещи, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, которые продолжают наживаться на горе горожан", - отметил советник мэра.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Мариуполе распространяют фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Такой манипуляцией россияне пытаются заманить жителей города обратно.

Жителей Мариуполя призывают не верить российским захватчикам и не возвращаться в город, чтобы оккупанты не смогли их использовать в трудовом рабстве и создать "живой щит" для прикрытия от Вооруженных сил Украины во время увольнения.

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