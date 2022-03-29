Денисова отметила, что связь с вывезенными обрывается, у них забирают телефоны и выдают им справку о том, что они два года не могут выехать с территории РФ.

Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова запросила у своей российской коллеги Татьяны Москальковой списки украинцев, которых принудительно вывезли на территорию России.

Говоря о количестве вывезенных украинцев, Денисова называет цифру в полмиллиона человек. Первые 90 тыс., по ее данным, забрали с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще 18 февраля, то есть до начала полномасштабного российского вторжения, передает Радио Свобода.

Сначала, по словам Денисовой, украинцев отвозят в так называемые фильтрационные лагеря Донецкой области. Потом их везут автобусами в российский Таганрог, а оттуда уже поездами развозят по России – в Омскую, Томскую области Пермский край. Есть случаи вывоза украинцев на Сахалин.

"К сожалению, у нас нет списков этих людей. Есть только отдельные показания родственников или самих людей, которые позвонили нам на горячую линию и сообщили, что их принудительно вывезли и они находятся там в каком-то детском садике города Таганрог, спят на полу... Ну, и все эти ужасы их передвижений до тех пор, пока у них есть связь", – сказала Денисова.

При этом, добавила она, через некоторое время после пересечения границы с Россией связь с вывезенными обрывается, у них забирают телефоны и придают им справку о том, что они два года не могут выехать с территории Российской Федерации домой".

Украинский омбудсмен также обратилась к российской коллеге с просьбой проверить условия, в которых находятся в России граждане Украины, и привлечь к сотрудничеству Международный Комитет Красного Креста, чтобы способствовать их возвращению домой. Ответа от российского офиса омбудсмена Денисова не получила.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора расследует два дела о депортации украинцев в Россию - общую и отдельную про вывоз детей.