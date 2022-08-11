Они отказались выходить на работу и требуют обещанное им жалованье.

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе из-за отсутствия заработной платы протестуют сотрудники "Горводоканала".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Назревает бунт! В оккупированном Мариуполе протестуют сотрудники "Горводоканала". Причина - отсутствие заработной платы. Работники отказались выходить на работу и начали требовать обещанную им зарплату", - сообщили в горсовете.

Отмечается что оккупанты "просчитались, потому что они привыкли к рабскому менталитету русских".

"Но мариупольцы имеют достоинство и привыкли к уважению их труда! Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу на благо города. Цинизм и неуважение не пройдут!" - говорится в заметке.

Как писал УНИАН, ранее в горсовете сообщили, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить там показательный суд над защитниками города.

В украинской разведке считают, что суд над военнопленными - это попытка захватчиков запугать украинское общество.

Напомним, что ранее мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко спрогнозировал, когда город удастся освободить.

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