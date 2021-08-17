Российские спецслужбы проводят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах.

Сегодня с четырех утра в пяти домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее данным, в поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских Центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В помещение не пускают адвоката.

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"Также обыски проходят в домах местных активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе, Рустема Таирова в селе Поворотное Нахимовского района Севастополя и в том же районе в селе Фруктовое в Рустема Мурасова. Он сегодня ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на объявление незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" за сфабрикованным уголовным делом "Хизб ут-Тахрир", - написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что в очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Она напомнила, что обыски в домах граждан Украины является грубым нарушением международных норм, в частности ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и ст. 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни.

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Автор: Тамара Отовская