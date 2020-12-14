После российской оккупации на полуострове создали благотворительный фонд «Бизим балалар» и «Крымское детство», которые помогают детям, отцы которых были арестованы по политическим мотивам.

Во временно оккупированном Крыму 177 детей арестованных крымскотатарских активистов и гражданских журналистов растут без отцов.

Об этом во время онлайн-конференции общественного объединения «Крымская солидарность» сообщила координатор проекта «Крымское детство», жена осужденного фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мумине Салиева.

«В результате массовых мартовских и июльских обысков в этом году 19 детей пополнили списки детей политзаключенных и еще двое родились после арестов отцов. На сегодняшний день 177 несовершеннолетних детей растут без опеки своих отцов, и у 25 из них - тяжелые медицинские диагнозы на фоне стресса. Психосоматические и физиологические изменения каждого ребенка мы фиксируем практически ежедневно, и это важная проблема, которую необходимо мониторить омбудсменам, государственным и международным институтам по защите прав детей», - сказала Салиева.

Читайте такжеДенисова осудила вынесенный "судом" в Крыму приговор гендиректору ATR

После российской оккупации на полуострове создали благотворительный фонд «Бизим балалар» и «Крымское детство», которые помогают детям, отцы которых были арестованы по политическим мотивам.

"Крымская платформа": вопрос деоккупации полуострова

23 сентября президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый-самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева