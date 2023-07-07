Разговоры со студентами проводятся в частном порядке, чтобы ситуация не получила огласки.

Российские захватчики шантажируют студентов во временно оккупированном Крыму результатами экзаменов, чтобы те подписывали повестки в ряды армии РФ. Такие случаи не являются единичными.

Как стало известно общественной организации "КримЅОЅ" из анонимных источников, работники университета оккупированного Симферополя заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только подписав повестку. Отмечается, что из-за давления парню пришлось согласиться на условия.

"Такие случаи не являются единичными. Как узнала КрымЅОЅ, "предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся приватно, чтобы ситуация не получила огласки", – говорится в сообщении.

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Российские захватчики усиливают пропаганду на оккупированных территориях Херсонщине. Враг продвигает различные нарративы, направленные на повышение доверия жителей захваченных земель к оккупационным администрациям.

Между тем на оккупированной Донетчине все чаще происходит "бавовна". 5 июля взрыв прогремел в Макеевке, после чего на Красногвардейской нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. За несколько часов до этого оккупанты заявили о ракетном ударе по зданию "администрации" в Волновахе.

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