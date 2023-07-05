На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом, произошел разлив.

В среду, 5 июля, мощный взрыв прогремел во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. После взрыва начался мощный пожар на местной нефтебазе. Видео возгорания публикуют в Telegram-каналах.

Пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы случился разлив нефтепродуктов. Оккупационные власти сообщают, что, кроме пожара на нефтебазе, в жилом районе "поселок Крупской" частично отсутствует электроснабжение.

"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь из горящих емкостей перешел на деревья, стоящие поблизости", - пишут Telegram-каналы.

Взрывы на оккупированных территориях - последние новости

4 июля Стратком ВСУ подтвердил уничтожение украинскими силами большого склада с боеприпасами российских оккупантов в Макеевке около 21:00 по местному времени. Опубликованные свидетелями многочисленные видео засвидетельствовали, что ВСУ попали точно по военному объекту захватчиков с последующей вторичной детонацией и масштабным пожаром.

Z-паблики сообщали о "прилете" по временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. По предварительным данным, "прилетело" по железнодорожным путям, которые захватчики используют для поставки боеприпасов и техники на фронт. В Сети появилось видео с места атаки.

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