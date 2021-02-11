Горе-мать решили не лишать родительских прав.

В Кривом Роге у матери через суд отобрали 15-летнюю девочку с инвалидностью, которая весила 9 килограмм.

Об этом сообщает Первый городской.

По данным издания, сегодня прошло судебное заседание, на котором решалась судьба 15-летней девочки с инвалидностью, которая весит не больше девяти килограмм.

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Как сообщается, на заседании суда горе-мать согласилась с тем, что её дочь находилась в ненадлежащих условиях. Также она признала, что для девочки будет лучше, если её заберут из семьи и направят в центр реабилитации.

Суд постановил, что 15-летнюю девочку заберут из семьи, но мать не будут лишать родительских прав. Подростка с инвалидностью направят в реабилитационный центр, а родительницу обязали выплачивать алименты в размере 1/4 части от её доходов. Но поскольку горожанка пока не нашла работу, не известно, когда она сможет выплачивать эти деньги.

Что этому предшествовало?

В Кривом Роге мать морила голодом дочь с церебральным параличом и синдромом Дауна.

В свои 15 лет девочка не умеет ни говорить, ни ходить и весит всего 9 килограммов.

В квартире девочка жила вместе со старшей сестрой и матерью в полной антисанитарии без света и тепла.

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Автор: УНИАН