Всего планируется изменить названия около 70 улиц, бульваров и переулков города

Сегодня в городе Кременчуг на Полтавщине начат процесс дерусификации названий улиц города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Малецкий.

- Российская агрессия и зверства рашистских войск на территории Украины, геноцид рф против украинского народа на века вперед перечеркнули возможность нормального восприятия россии и всего, что с ней связано, - так объяснил мэр Кременчуга Малецкий принятое решение.

Уже 15 апреля на сессии городского совета переименована улица имени русского поэта Маяковского. Ей дали новое название – Единения Украины.

- С первых дней войны на этой улице в общежитиях проживают семьи переселенцев из разрушенных городов: Харькова, Сум, Краматорска, Мариуполя и других городов-героев. На ней находится координационный Центр помощи беженцам, в котором самоотверженно работает большое количество наших волонтеров. Здесь происходит настоящее единение украинцев со всех уголков нашей страны, - рассказал Виталий Малецкий.

Кременчуг стал одним из первых городов Украины, где решено начать дерусификацию топонимических названий. Всего планируется переименовать около 70 улиц, бульваров и переулков. Новые названия с учетом мнения общественности подберет специальная комиссия, а окончательное решение будет принимать сессия городского совета.