Информация о пострадавших уточняется.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - написал Лунин.

По его словам, в городах работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется.

ДОПОЛНЕНО. Позже Лунин в эфире всеукраинского телемарафона вскрыл детали обстрелов.

"Около 2 часов ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга. Сейчас есть пожар. Спасатели работают на месте. Что касается пострадавших – еще нет информации", - рассказал глава области.

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