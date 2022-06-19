По имеющейся информации, в результате атаки пожары отсутствуют, пострадавших нет.

Сегодня утром в Вышгородском районе Киевщины ПВО отработала по вражескому воздушному объекту.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в результате атаки пожары отсутствуют, пострадавших нет.

"Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - подчеркнули в администрации.

Накануне оккупанты обстреляли территорию, которая находится в непосредственной близости к Броварской территориальной общине Киевской области.

Новые атаки на Киев и повторное наступление на Киевщину

Как писал УНИАН, в июне оккупанты начали распространять информацию о повторном наступлении армии РФ на Киевщину. Они рассылают текстовые сообщения, в которых предупреждают о готовящейся атаке на Ирпень и Бучу, а также высадке десанта в Гостомеле.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба убежден, что угроза повторного нападения России на Киевскую область существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит в начавшейся войне РФ.

11 июня военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что корабли РФ готовятся к ленд-лизу и предупредил о новых ударах по Киеву.

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