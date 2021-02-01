На место была вызвана полиция, дерево вернули его владельцам.

В Киеве семейная пара выбросила из окна 12-го этажа новогоднюю елку. В этот момент под домом гуляли дети - дерево чудом не упало на них.

Подробности инцидента описываются на странице "Киев оперативный" в Facebook. Там также опубликовано видео общения правоохранителей с жильцами квартиры многоэтажки на улице Русовой, 7 на столичных Осокорках.

"Соседи забрали елку, вызвали полицию и вернули им эту елку. Это ж насколько неадекватными надо быть, чтобы такое вытворять?", - говорится в публикации.

На записи видно, что мужчина заявляет полиции и соседям, что во момент, когда он выбрасывал дерево, никого под домом не было. Он также пригрозил судом за съемку его на видео. Девушка, проживающая в квартире, также была явно недовольна визитом полиции. В итоге свою елку им пришлось забрать назад.

Ранее сообщалось, что пункты приема новогодних елок на переработку будут работать в Киеве до 1 февраля.

Видео инцидента

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Автор: УНИАН