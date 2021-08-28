Мероприятие начнется в 07:00 и продлится до 13: 00.

В Киеве в воскресенье, 29 августа, на Троицкой площади и улице Большой Васильковской ограничат движение транспорта из-за проведения спортивного мероприятия "Цветной забег" (The Сolor Run).

Как сообщили в пресс-службе КГГА мероприятие начнется в 07:00 и продлится до 13:00. Участники двинутся по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская.

По указанному маршруту предусмотрено ограничение движения транспортных средств:

на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры – с 06:30 до 13:30;

на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца – с 07:30 до 13:30.

Читайте такжеУкраинцам показали новые вагоны УЗ: есть прототип капсульных, почти как в Японии (фото)Возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

Также предусмотрено изменения движения общественного транспорта.

Отдельно, 29 августа с 07:00 до 13:00 движение будет организовано:

автобусов маршрута № 5 - в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, далее по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 20 - от ж / м Корчеватое до ст. м. "Лыбедская";

троллейбусов маршрута № 12 – на участках от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская" и от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения ТР 14);

троллейбусов маршрута № 40-от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской;

троллейбусов маршрута № 91н-от ул. Милославской до ст. м. "Лыбедская".

Как ранее сообщал УНИАН, погода резко изменится в воскресенье, 29 августа. В этот день в Украину ворвутся грозы и проливные дожди, которые пройдут в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой.

Автор: Светлана Закелова