На юношу составили административный протокол о мелком хулиганстве.

На 16-летнего киевлянина полиция составила протокол за нацистское приветствие во время мероприятий возле парка Вечной Славы в столице.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

На него составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

9 мая в Киеве

В парке Вечной Славы утром состоялась панихида по погибшим во Второй Мировой войне. Цветы к мемориалу погибшим возложили президент, спикер ВР и ряд народных депутатов.

В течение дня на площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата.

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Автор: Надя Пришляк