Состоялся митинг с участием нескольких сотен человек.

На площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Вечного огня постоянно находятся около сотни человек.

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Некоторые из присутствующих, в основном дети, надели на головы советские военные пилотки, но без красной советской звезды.

Также среди тех, кто возлагал цветы, замечен лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Непосредственно на площади Славы отметить День Победы над нацизмом во второй мировой войне собрались несколько сотен человек, которые провели импровизированный митинг.

Выступление Симоненко они встретили скандированием: «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу!».

Подъезды к площади Славы перекрыты полицией, от Арсенальной площади к Киево-Печерской лавре пропускают только пешеходов, осматривая при входе их чемоданы и сумки.

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Автор: Дмитрий Хилюк