Расписание работы наземного транспорта меняют из-за проведения футбольного матча.

В Киеве ночью с 7 на 8 декабря движение наземного транспорта продлят на час.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"Будет продлена работа маршрутов: троллейбуснных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41; трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28; автобусных в режиме маршрутного такси - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582", – говорится в сообщении.

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Помимо продления работы указанных маршрутов, на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99 будет обеспечено дежурство резервных автобусов.

Напомним, в Киеве часто продлевают работу транспорта из-за проведения важных футбольных матчей.

Ранее стало известно, что в столице в конце отопительного сезона ожидается рост стоимости проезда в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что весной 2022 года самый дорогой разовый билет на общественный транспорт в городе будет стоить до 20 гривень.

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Автор: Герасименко Валентина