Мэр Киева снова пообещал, что тарифы на проезд в столице не будут увеличивать до окончания отопительного сезона

Весной самый дорогой разовый билет на общественный транспорт в Киеве будет стоить до 20 грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

По его словам, несколько лет назад бюджет столицы составлял 18 млрд. грн., а долги - 25. На сегодня же город не имеет долгов, а запланированный на следующий год бюджет - 68 млрд. При этом он отметил, что транспортная отрасль была и остается дотационной, а в этом году на дотации этой отрасли потратили 4,5 млрд грн.

Также он отметил, что до окончания отопительного сезона стоимость проезда не будет расти, но весной все же увеличится.

Читайте такжеОтложили, но не отменили. Что связывает высокие цены на проезд в Киеве, "убитые" маршрутки, зажравшихся таксистов и электорат "под выборы""Для киевлян рассматривается цена в 12 грн по "Карточке киевлянина". Для жителей области, которые приобретают проездной билет - разовая поездка будет 14 грн. А разовая поездка для туриста будет стоить до 20 грн. Но эти решения мы будем принимать только после обсуждений, презентаций, обоснования", - сказал Кличко.

Он также добавил, что все льготники, которые сейчас имеют право на бесплатный проезд, и после подорожания будут ездить бесплатно.

Повышение проезда в Киеве: что произошло

16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко уверяет, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в столичных маршрутках останется неизменной.

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Автор: Дмитрий Хилюк