Коммунальщики установили рядом с антипаркировочными столбиками бетонные блоки.

Столичные коммунальщики решили бороться с неправильной парковкой в центре Киева с помощью бетонных блоков.

Об этом пишет Телеграм-канал "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

Первые конструкции начали устанавливать в Бессарабском проезде, который недавно стал пешеходным. Движение там ограничивали антипарковочными столбиками, однако некоторые водители умудрились их демонтировать и продолжили парковать там свои авто.

"Поскольку те антипарковочные столбики до одного места и все мы видели это наглядно на видео - городская власть решила более радикально подойти к ограничениям", - говорится в сообщении.

На днях этот же Телеграмм-канал публиковал видео, на котором хорошо видно, что пешеходная зона стала снова с обеих сторон запаркована частными автомобилями. Вероятно, установка там бетонных блоков теперь сделает невозможным проезд и парковку в запрещенной зоне.

Как ранее сообщал УНИАН, киевлянин оригинально "защитил" авто от воров, фото возмутило сеть.

Автор: Юрий Годован