В Киеве сеть ресторанов фаст-фуда McDonald's 30 сентября полностью возобновила свою работу.
Теперь насладиться едой можно и внутри кафе, сообщили в McDonald's.
Отметим, что открыли свои двери для посетителей рестораны по адресу:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7 - А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
"Хотим скорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности до-о-о-овгих очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами. До встречи", - заявили в компании.
Добавляется, что время работы ресторанов будет с 9:00 до 21:00. Заведения будут закрываться во время воздушной тревоги. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на западной Украине.
В то же время два крупнейших и самых популярных Mcdonald's в Киеве в ТРЦ "Республика" и на Майдане Независимости пока не спешат открываться.
Работа Mcdonald's в Украине
Рестораны фаст-фуда прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.
20 сентября Mcdonald'S возобновил работу трех ресторанов в Киеве на левом берегу: на проспекте Бажана, 3в; на вул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей, и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.
В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить ресторанов.