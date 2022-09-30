Время работы ресторанов будет с 9:00 до 21:00

В Киеве сеть ресторанов фаст-фуда McDonald's 30 сентября полностью возобновила свою работу.

Теперь насладиться едой можно и внутри кафе, сообщили в McDonald's.

Отметим, что открыли свои двери для посетителей рестораны по адресу:

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просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7 - А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

"Хотим скорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности до-о-о-овгих очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами. До встречи", - заявили в компании.

Добавляется, что время работы ресторанов будет с 9:00 до 21:00. Заведения будут закрываться во время воздушной тревоги. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на западной Украине.

В то же время два крупнейших и самых популярных Mcdonald's в Киеве в ТРЦ "Республика" и на Майдане Независимости пока не спешат открываться.

Работа Mcdonald's в Украине

Рестораны фаст-фуда прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.

20 сентября Mcdonald'S возобновил работу трех ресторанов в Киеве на левом берегу: на проспекте Бажана, 3в; на вул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей, и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить ресторанов.

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