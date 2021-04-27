О работах в кессоне СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.

В урочище киевского парка "Наталка" реставрируют один из самых примечательных объектов оболонского района Киева - бетоный кессон, так называемое "сталинское метро".

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Свежие фото кессона опубликованы в Telegram-канале "Киев Сейчас". Утверждается, что объект превратят в ресторан с двумя этажами.

Верхний этаж будет в виде стеклянного купола с двумя смотровыми площадками. К ним будут вести две лестницы - снаружи и из ресторана.

Работы, если верить каналу, должны закончится уже во втором квартале этого года.

О работах в кессоне СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года. Предполагалось, что его намерены превратить в концертный зал или дом собраний.

Что за кессон на Оболони

Кессон - это инженерная конструкция для проведения подводных или подземных работ.

На Оболони кессон появился еще в конце тридцатых-начале сороковых годов ХХ века. Советская власть планировала построить под Киевом секретные железнодорожные туннели. Проект прозвали "сталинским метро".

Однако реализации планов помешала Вторая мировая война, строительство так и не закончили. Остатки южного туннеля, расположенные возле Пирогова, частично сохранились, а северный оказался полностью затоплен.

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Автор: Дмитрий Захаров