Злоумышленника силой задержали и передали медикам, отметили в полиции.

В Одессе задержан мужчина, который разделся догола на парапете памятника "Крылья Победы", установленного по случаю 40-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

Инцидент произошел в четверг, 12 августа, примерно в 4.00 на площади 10-го Апреля, мужчина был в неадекватном состоянии, сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции в Одесской области.

"Пребывавший в неадекватном состоянии молодой человек полностью разделся, и устроил "представление" возле расположенной на площади стелы "Крылья Победы". Бегал, ругался, отказывался одеться…", – рассказали в полиции.

Читайте также"Обчистили" девушка и "спаситель": в Одессе мужчину за день дважды ограбилиПрибывшие на место происшествия патрульные пытались убедить парня прекратить хулиганские действия, однако он на словесные предупреждения не реагировал.

Поэтому правоохранителям пришлось применить спецсредства, задержать его силой и передать медикам скорой помощи.

В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели происходящее.

В Telegram-канале Одесса INFO говорится, что голый злоумышленник развел костер, начал проводить "обряды со своими труселями", а после приезда полиции и скорой бросался плиткой.

Возле монумента "Крылья Победы" собрались люди, которые просили нарушителя общественного порядка спуститься с парапета и "надеть хотя бы трусы". Однако тот реагировал неадекватно – рассказывал о сексе в параллельных мирах, о какой-то девушке, назначившей ему здесь свидание и других странных вещах. Когда полицейские подошли к нему, он схватил куски облицовочной плитки и начал им угрожать.

Другим полицейским пришлось приставить к высокому парапету лестницу, по которой потом поднялись и помогли коллегам, стоявшим рядом с нарушителем. При задержании правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса). За грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, грозит штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк