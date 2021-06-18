Президент подошел к родственникам, выразил свои соболезнования и вскоре ушел.

В Киеве проходит церемония прощания с известным украинским хореографом Григорием Чапкисом. Ее посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает "Страна", президент подошел к родственникам, выразил свои соболезнования и вскоре ушел.

Отметим, что церемония проходит в Национальной филармонии Украины. Там собралась семья Чапкиса: сын Грег, дочь Лилия, супруга Людмила и близкие родственники. Также на церемонии появился известный украинский хореограф Влад Яма.

Читайте такжеВ танцах – вся его жизнь: чем запомнился легендарный хореограф Григорий ЧапкисУ филармонии выстраиваются очереди людей, которые хотят попрощаться со знаменитым танцором.

После панихиды состоится погребение, с 13:00 до 15:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве. После - поминальный обед для близких.

Смерть Григория Чапкиса:

Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года после длительной борьбы с двухсторонней пневмонией. Несколько раз он попадал в реанимацию, его состояние улучшалось, а потом снова начинал себя плохо чувствовать. О смерти хореографа стало известно вечером 13 июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Броскова