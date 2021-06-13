Известный хореограф болел.

Умер украинский хореограф Григорий Чапкис. Танцор длительное время болел, его трижды госпитализировали.

Об этом сообщил его сын Грег Чапкис на своей странице в Facebook.

"Покойся с миром, папа", - написал он.

Григорий Чапкис - советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трёх международных конкурсов, народный артист Украины. Он родился в 1930 году в Кишинёве.

Был судьей и одним из руководителей телевизионного проекта телеканала «1+1» «Танцы со звёздами». Руководил собственной Школой танцев.

Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз. Имя жены неизвестно. Она моложе его на 52 года.

Госпитализация Чапкиса: что известно

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил, что хореографа снова госпитализировали.

В комментарии журналистам сам Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию".

В феврале он снова попал в реанимацию. У хореографа сковало спину и ноги.

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Автор: Людмила Жерновская