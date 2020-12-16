16 декабря первым зрителям нового кинозала Onyx покажут премьеру блокбастера "Чудо Женщина: 1984".

В столичном ТРЦ «Аладдин» в ноябре начал работу первый кинотеатр будущего от новой украинской сети Miromax, который использует уникальную LED-технологию Samsung Onyx.

Как отмечают в пресс-службе Samsung Electronics Украина, уникальность заведения заключается в революционной кинотехнологии Samsung Onyx, аналогов которой нет в Украине и в мире, а также в смелых организационных решениях: максимальная автоматизация обслуживания, ультрасовременный дизайн, дополнительные залы и еще ряд преимуществ.

В отличие от обычных кинотеатров, которые применяют проекторы, в зале Onyx благодаря технологии Samsung Onyx изображение будет выводиться непосредственно на экран, при этом обеспечивая лучшее качество, четкость и яркость картинки. В то же время, поскольку исчезает потребность в создании отдельных помещений для трансляции, остается больше пространства для зрителей: дополнительные ряды и даже залы, объясняют представители компании.

Сейчас лишь в некоторых странах мира, таких как США, Китай и Германия, открылись отдельные кинотеатры на основе технологии Samsung Onyx, так что Miromax станет первым таким объектом не только в Украине, но и в Восточной Европе.

"Мы очень рады реализовать такой масштабный проект в Украине, ведь технологии Samsung Onyx являются самыми передовыми в отрасли. Чувствуя необходимость сменить устаревшие системы на базе проекторов, которые были стандартом для отрасли в течение последних 120 лет, Samsung предложила зрителям самые современные технологии, которые по уровню графики способны воплотить кинематографические образы будущего. Такая новая технология на базе Cinema LED называется "Оникс" (Onyx). Вдохновленный образом одноименного драгоценного камня, бренд Samsung Onyx намекает на способность демонстрировать картинку с натуральными глубокими черными цветами и предлагать зрителям более мощный, привлекательный и выразительный контент", – отметил руководитель направления B2B компании Samsung Electronics Украина Юрий Тараганский.

Преимущества новой технологии Onyx:

• Настоящие черные цвета для насыщенного деталями и яркого изображения

• Поддержка HDR для высокой яркости изображения даже при тусклом освещении

• Идеальная точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой или почти пиковой яркости

• Однородность контента и равномерное отображение всех деталей и тонкостей, которые, в противном случае, могут быть воспроизведены не четко или скрыты на стандартных типах киноэкранов или при просмотре дома

Важную роль в реализации этого проекта играет и место размещения Miromax – ТРЦ "Аладдин", который находится рядом с метро в людном районе столицы, что должно привлечь в кинотеатр его целевую аудиторию: прогрессивную молодежь и семьи с детьми.

"Мы выбрали именно ТРЦ "Аладдин" для начала новой сети и внедрения новой кинотехнологии, поскольку Позняки – это самый густонаселенный район города, в котором живут молодые и активные зрители, неравнодушные как к кино, так и к современным технологиям. Кроме новой кинотехнологии, мы представляем и новые стандарты обслуживания. В то же время цену на билеты планируем держать в привычных для постоянных зрителей пределах - от 80 до 200 грн", – говорит руководитель Miromax Анатолий Базильчук.

"При выборе партнера для открытия кинотеатра в нашем ТРЦ, мы учитывали набор критериев: концепция кинотеатра, наличие инновационных технологий, ценовая категория и коммерческие условия. Технологии, которые были нам представлены, дают все основания надеяться, что кинотеатр Miromax станет любимым местом отдыха местных жителей. В современном мегаполисе не может не быть современных объектов. Этот кинотеатр отвечает всем требованиям", - добавила коммерческий директор компании Dragon Capital Property Management Наталья Кравец.

Уже с 16 декабря зал Onyx в новом кинотеатре сети Miromax в ТРЦ "Аладдин" будет принимать первых посетителей, которым покажут премьеру блокбастера "Чудо Женщина: 1984".

В то же время в связи с пандемией коронавируса кинотеатром принимаются строгие меры предосторожности, чтобы посещение Miromax было комфортным и безопасным для зрителей.

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Автор: УНИАН