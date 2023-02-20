Сегодня американский лидер неожиданно приехал с визитом в Киев.

В Киеве на Аллее смелости, которую открыл президент Украины Владимир Зеленский в честь 31-годовщины независимости нашего государства, появилось имя Джо Байдена. Сейчас там уже есть имена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и действующего президента Польши Анджея Дуды.

Соответствующее фото с дощечкой, на которой высечено имя лидера США Джо Байдена появилось в понедельник, 20 февраля. Его опубликовала журналистка программы Факты ICTV Оксана Михайлова.

Во время открытия Аллеи 23 августа 2022 года президент Украины отметил, что на ней будут расположены имена политических лидеров и представителей стран-партнеров, которые оказывают поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. И вот, в день неожиданного визита американского президента в Киев, туда добавили Байдена.

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Неожиданный визит Байдена в Киев

Напомним, что утро 20 февраля началось для украинцев с потрясающей новости: в Киев ради встречи с президентом Владимиром Зеленским приехал лидер США Джо Байден.

Впоследствии украинский лидер прокомментировал, что результат визита президента США будет ощутимым на поле боя для России.

Это вызвало настоящую истерику среди главных пропагандистов российского телевидения. В частности, путинская пропагандистка Ольга Скабеева предложила "угрохать Байдена". Также она допустила, что Байдену "дали гарантии безопасности" на время приезда в Украину.

Во время своего визита Байден заявил, что вопреки всем ожиданиям Украина добилась успеха в войне. Также он анонсировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины общей суммой в 500 миллионов долларов.

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