В Киеве каждый пятый школьник-выпускник в этом году не регистрировался на ВНО

Всего же на ВНО в столице зарегистрировались 31 тысяча человек.

В Киеве почти 4 тысячи выпускников, то есть каждый пятый, не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

Он напомнил, что в четверг, 25 июня, стартует сессия ВНО. В то же время, столичная власть приняла решение о необязательной сдаче ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И такое решение приняли на государственном уровне.

«Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева в этом году не будет сдавать ВНО. Это почти 4 тысячи человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 тысяча человек. 22 тысячи из них – выпускники этого года. Все остальные – закончили учебные заведения в минувшие годы», - отметил Кличко.

Как сообщил мэр, для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО, и педагогов, город решил задействовать как можно больше помещений учреждений образования, чтобы не собирать в одном помещении слишком много людей.

«Всего подготовили 7 тысяч аудиторий в более 150-ти заведениях. К проведению ВНО город приобщило почти 7 тысяч педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску», - сказал Кличко.

Напомним, этого года ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего образования, освобождаются от ГИА, но имеют право ее сдавать, в частности, в форме ВНО.

Вместе с тем закон не освобождает от прохождения внешнего независимого оценивания соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2020 году.

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